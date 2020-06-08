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美調查：四分之一美國人曾因疫情遭遇飢餓情況

環球政經 16:54 2020/06/08

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受新冠疫情影響，美國失業潮持續，最新公布的5月失業率錄得16.3%（修正後），數千萬美國居民生活因此受到影響。根據美國凱撒家庭基金會（KFF）一項調查顯示，疫情爆發後失業人後不斷增加，自二月份以來，有四分之一的美國人曾遇到飢餓情況，或者需要慈善機構及政府食物等的援助。

該機構於上月13日至18日的一周內，對1100多名美國成年人進行了追蹤調查，調查結果顯示：26%的美國人，自今年2月以來，曾經遭遇沒有食物情況、或需要「食物銀行」「Feeding America」援助；當中有14%的人說，因為沒有足夠的錢購買食物，他們已經減少食量、或減少用餐次數；13%的人則表示，需要食物救濟。

有大約六分之一（16%）的受訪者，認為新冠疫情下的封鎖措施，再加上儲蓄較少、以及每月還貸款，導致了這種情況出現；而三分之一（34%）的受訪者稱，他們或其配偶遭遇失業或工作時間減少，導致收入下降，令他們難以養活家人。報告亦顯示，大部分黑人、拉美裔低收入家庭受到的打擊最大，近半數的成年黑人（45%）和拉美裔（39%）都有上述遭遇飢餓的經歷。

有分析指，一場更大的風暴正於美國即將爆發，「食物銀行」計劃不堪重負，或會導致供應鏈中斷，各個低收入群體或將面臨食品短缺，「這無疑會讓許多人憤怒，並可能引发社會動蕩」。

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