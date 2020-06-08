  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 19:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【輪證學堂】買衫都要睇牌子　買賣輪證選輪商好重要

股樓投資 18:48 2020/06/08

分享：

大家買衫買電話，都肯定會先睇邊個牌子，不過去到選擇輪證，筆者卻見到唔少人對不同發行商沒有太多印象。實際上，不同發行商的作風不一，有些喜歡出中小型股的窩輪，有些喜歡定價時以較低引伸波幅推出，有些窩輪即使不太價外，價差都闊過城門河，有些輪商唔打電話，都唔使旨意開市不久就開價。

很多時候，這些因素舉足輕重，以價差為例，輪商開價價差足以影響投資表現。假設同樣條款的騰訊 （00700） Call，輪商A的買入價0.055元，賣出價0.065元，另一輪商B的買入價0.068元及0.069元，雖然輪商A的輪看似較平，不過即時賣出已蝕十格，即超過輪價一成，而輪商B看似較貴，但即時賣出，只蝕一格。筆者肯定會選開價質素較佳的輪商B。

所以大家買賣窩輪時，要睇清楚邊間輪商、點樣開價啦﹗

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

相關文章

【輪證學堂】睇輪證槓桿睇實際槓桿最實際？
2020/06/04
【輪證學堂】睇輪證槓桿睇實際槓桿最實際？
【輪證學堂】買輪不能只睇槓桿　引伸波幅好重要
2020/06/03
【輪證學堂】買輪不能只睇槓桿　引伸波幅好重要
【輪證學堂】時間是朋友　買輪證要看時間值
2020/06/07
【輪證學堂】時間是朋友　買輪證要看時間值
騰訊 買入價 買入 認股證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【網易IPO】美國ADS股價急升　網易定價123元散戶贏面高
【網易IPO】美國ADS股價急升　網易定價123元散戶贏面高
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖