【輪證學堂】買衫都要睇牌子　買賣輪證選輪商好重要

大家買衫買電話，都肯定會先睇邊個牌子，不過去到選擇輪證，筆者卻見到唔少人對不同發行商沒有太多印象。實際上，不同發行商的作風不一，有些喜歡出中小型股的窩輪，有些喜歡定價時以較低引伸波幅推出，有些窩輪即使不太價外，價差都闊過城門河，有些輪商唔打電話，都唔使旨意開市不久就開價。

很多時候，這些因素舉足輕重，以價差為例，輪商開價價差足以影響投資表現。假設同樣條款的騰訊 （00700） Call，輪商A的買入價0.055元，賣出價0.065元，另一輪商B的買入價0.068元及0.069元，雖然輪商A的輪看似較平，不過即時賣出已蝕十格，即超過輪價一成，而輪商B看似較貴，但即時賣出，只蝕一格。筆者肯定會選開價質素較佳的輪商B。

所以大家買賣窩輪時，要睇清楚邊間輪商、點樣開價啦﹗

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