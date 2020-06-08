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【内媒看淡】 曾自稱地攤經濟主力 此概念股跌23%！

環球政經 15:38 2020/06/08

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地攤經濟最近成為中國經濟的新希望，國務院總理李克強亦曾公開表示，看好地攤經濟前景。不過內地官媒對地攤經濟似乎不太信任，包括人民日報、北京日報、中央電視台，先後都有報道質疑地攤經濟是否可行。

相關文章：【地攤經濟】央視向李克強潑冷水 評「一哄而起」會適得其反

首消息影響，相關概念股的股價亦受影響。五菱汽車較早時間指旗下的「五菱榮光翼開啟售貨車」的左右側門均能打開，能變成流動地攤，更強調公司是「地攤經濟的正規主力軍」，令五菱汽車股價曾於三天升兩倍，不過在地攤經濟受到多方質疑後，五菱汽車股價（今天早段曾跌逾35%，低見0.405元，中午收市報0.480元，跌幅達23%。

相關文章：【中藥罵不得?】北京擬訂新例 禁止污衊、詆毀中醫藥 違者最高負刑責

内媒看淡地攤經濟的原因衆多，包括影響市容、衛生，甚至令城市定位混亂。引述北京日報篇報道，北京作為首都，對國家形象有重要的代表性，因此必須保持城市秩序，不能應用不符合首都城市的戰略定位、不利營造和諧宜居環境的經濟業態。報道更指，地攤經濟重回北京可能讓之前的治理成果完全白費。

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撰文 : 歐高榮

北京 李克強

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