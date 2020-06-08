David Webb前列腺癌擴散入骨　宣布減產

▲ 獨立股評人David Webb 在其網頁透露自己被診斷患有前列腺癌， 並已擴散至骨骼。

獨立股評人David Webb 在其網頁透露自己被診斷患有前列腺癌， 並已擴散至骨骼，將減少投放在公共事業的時間，將可能不會再有花費大量時間撰寫、如踢爆「謎網股」的調查報告，但強調仍會就大事發聲，期望可帶來改變。

But at the age of 54， my life expectancy has suddenly been rather drastically reduced， so you will understand that I now need to reprioritise and give less time to the public good. There will probably be no more time-consuming， in-depth investigations of crooked corporate networks like Enigma， and fewer articles overall.

David Webb表示， 於5月12日因左手手臂疼痛而到骨科醫生處求診，一開始只是左手感到痛楚，一直以為是過去常用鍵盤而引發的腕道症候群（carpal tunnel syndrome），亦即是「滑鼠手」，但經多番診斷後確認患上前列腺癌並已擴散至骨骼，但慶幸尚未擴至腦部。

Webb表示，希望在幾年之內抗癌成功，「仍然有好多事值得我繼續生存，包括我妻子、兩位小朋友，我想看到他們畢業及他們長大成人。」

他指，其網誌「Webb-site.com」過去22年列出政府及監管機構的政策上錯誤，呼籲記者及其他人可繼續研究，因為不少仍懸疑未決。他又指，會為網站尋找永久的安置地，讓記者、研究員可繼續使用當中的資料。

至於跟隨他在「蚊型股」中尋找長期投資機遇的投資者，他強調會繼續管理投資組合，但當時間到了，他的資產將交由專業資產管理經理處理。最後他以解作及時行樂的拉丁文「Carpe diem」及加油的英文「Ga Yau！」為文章作結。

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