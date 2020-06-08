【屋邨網紅@iM網欄】會考得1分 都可出書教人做網紅！

上周五（29日），筆者在女鞋國直播中宣布會出書——《鞋佬的瘋狂日誌》，將於今年書展面世，現在又開始寫《iMoney》專欄，鞋佬正在跨界至文化界。人生第一本書，心情極度興奮，自己書讀得不多，會考得1分，細細個就出來打工，從來沒有想過自己會出書，回憶當初出版社經理找我時，開心到瞓唔着，當刻很想同粉絲分享喜悅，但一日未簽約，都不敢高調公開，到簽完約那刻，簡直如釋重負，終於可以告訴大家，之後還有一連串新書活動，書展期間會有新書簽名會、講座......有新進展再同大家分享。

鏡頭後的真實生活

鞋佬所有的粉絲，都知道我讀書不多，英文又差，想同大家分享一則笑話，話說日前我和朋友艾瑪一齊去出版社簽約出書，剛巧我們都是「咖啡精」，而中、上環有不少精品咖啡店，挑選過後，筆者決定去中環一間亞洲50大最佳咖啡的網紅咖啡店朝聖，甫坐下，餐牌全部寫英文，當日筆者想食Pizza，硬住頭皮落單，跟侍應說「我想食Pasta」，侍應介紹完一大輪，告訴我有何款式，其實我聽不明白，就隨便點了一個。

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筆者一直以為自己點的是Pizza，但上菜一刻，卻被自己的「文化水平」逗笑了，Pizza變成Pasta！雖然沒有人知，但當下內心獨白︰「沒文化真可怕」，好彩碟Pasta都好好食。很多人說，我現在有一定的知名度，要注意言行舉止，注意形象，但我完全不介意同大家分享鏡頭後的生活點滴，無任何包裝，這就是真實的我！

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講完笑話一則，說回新書，書主要分兩部分，前半部是「鞋佬自傳」，雖然筆者做過不下40次訪問，但今次書中有很多不為人知的內容，有驚有喜，當日筆錄，說出這段秘史時，仍會「起雞皮」；書的後半部分，主要是分享帶貨網紅技巧心得，新世代的夢幻職業討論度最高的就是網紅，人人都想做網紅，但不是個個都可以一炮而紅？

筆者希望這本書可以幫到大家，減少行冤枉路，增加成功的機率，成為新手網紅入門讀物，密切期待！

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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