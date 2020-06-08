【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變

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【日本疫情】單日零死亡 環球影城重開要跟新玩法
美國示威持續，民調顯示，比起暴力示威的破壞，對警察暴力感到不安的美國人多出一倍。80%受訪者認為，美國正在失控；美國人對於示威和疫情的看法，存在明顯的黨派分歧。不過，總統特朗普的支持度沒有因此出現明顯變化。
《華爾街日報》和美國全國廣播公司周日（7日）公布調查結果，近60%受訪者表示，他們更關注警察的行動和弗洛伊德之死，27%人關注示威活動造成的破壞。
黨派的分歧很大，92%民主黨人稱示威導致美國失控，僅66%共和黨人同意；整體而言，15%受訪者認為，情況已受控。81%民主黨人指，他們對弗洛伊德之死更感擔憂，而共和黨人只佔29%。
在防疫方面，近4分3（74%）的民主黨受訪者相信，需時一年、甚至更長時間，才能遏止新冠肺炎傳播和恢復正常生活。32%的特朗普（Donald Trump）支持者、共和黨人則認為，疫情已受控。
不論示威還是疫情，外界對特朗普的質疑日益增加，但其支持率基本上維持不變。
特朗普支持度為45%，不支持度為53%。在全國民調中，民主黨總統參與人拜登（Joe Biden）的支持度為49%，領先特朗普7個百分點，沒有明顯變動。
過半數（55%）受訪者表示，寧願選出一個提出共識和妥協的總統，而不是提出大膽改革的人；35%人表明會選後者，意味美國大選將有更大分歧。
2間機構於5月28日至6月2日期間，訪問了1000名合資格的美國選民。
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記者：韓羚