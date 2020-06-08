  • 27°C
香港時間 : 2020608日 (一) 15:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變

環球社會熱點 15:31 2020/06/08

分享：

【美國示威】80%人稱美國失控 惟特朗普支持度不變

美國示威持續，民調顯示，比起暴力示威的破壞，對警察暴力感到不安的美國人多出一倍。80%受訪者認為，美國正在失控；美國人對於示威和疫情的看法，存在明顯的黨派分歧。不過，總統特朗普的支持度沒有因此出現明顯變化。

【美國示威】特朗普擬就種族議題全國講話 盼平息民憤

《華爾街日報》和美國全國廣播公司周日（7日）公布調查結果，近60%受訪者表示，他們更關注警察的行動和弗洛伊德之死，27%人關注示威活動造成的破壞。

黨派的分歧很大，92%民主黨人稱示威導致美國失控，僅66%共和黨人同意；整體而言，15%受訪者認為，情況已受控。81%民主黨人指，他們對弗洛伊德之死更感擔憂，而共和黨人只佔29%。

【美國示威】市議員：夠票解散警隊 推終止撥款案

【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？

在防疫方面，近4分3（74%）的民主黨受訪者相信，需時一年、甚至更長時間，才能遏止新冠肺炎傳播和恢復正常生活。32%的特朗普（Donald Trump）支持者、共和黨人則認為，疫情已受控。

不論示威還是疫情，外界對特朗普的質疑日益增加，但其支持率基本上維持不變。

特朗普支持度為45%，不支持度為53%。在全國民調中，民主黨總統參與人拜登（Joe Biden）的支持度為49%，領先特朗普7個百分點，沒有明顯變動。

【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰

【美國大選2020】共和黨前國務卿鮑威爾：無法再撐特朗普

過半數（55%）受訪者表示，寧願選出一個提出共識和妥協的總統，而不是提出大膽改革的人；35%人表明會選後者，意味美國大選將有更大分歧。

2間機構於5月28日至6月2日期間，訪問了1000名合資格的美國選民。

【美國示威】英國奴隸販銅像被毀 邱吉爾也遭殃（有片）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚

相關文章

【美國示威】特朗普擬就種族議題全國講話 盼平息民憤
今日
【美國示威】特朗普擬就種族議題全國講話 盼平息民憤
【美國示威】英國奴隸販銅像被毀 邱吉爾也遭殃（有片）
今日
【美國示威】英國奴隸販銅像被毀 邱吉爾也遭殃（有片）
【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？
今日
【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？
【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰
今日
【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰
【美國大選2020】共和黨前國務卿鮑威爾：無法再撐特朗普
今日
【美國大選2020】共和黨前國務卿鮑威爾：無法再撐特朗普
請願示威 疫情 特朗普 拜登 美國 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【日本疫情】單日零死亡 環球影城重開要跟新玩法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）
特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
移民好風光？印裔移民盡書辛酸史
移民好風光？印裔移民盡書辛酸史
【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國
【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間15:00）