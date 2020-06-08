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吉利宣布「科技吉利4.0時代」戰略升級　力推CMA架構

金融經濟 15:09 2020/06/08

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吉利宣布全新戰略升級，將以豐田為目標。

吉利汽車 （00175） 母公司吉利控股總裁安聰慧表示，吉利品牌正式全面邁進「科技吉利4.0時代」，將進入以全面構架造車時代，以其有份研發的CMA架構，對標豐田的TNGA工藝。另外，吉利今年推出兩款基於CMA架構打造的全新一代旗艦產品。

CMA架構全稱為Compact Modular Architecture，是由是由Volvo主導、吉利與Volvo共同研發的中級車基礎模塊架構，本質上是用於制作汽車的研發平台架構。

吉利對上一次宣布戰略升級為2016年時的「精品車3.0時代」，當時其主張為消費者打造出具有高品質、高技術、高附加值的精品車型。

中金料市佔率續揚

中金發表究報告指，吉利4月市佔率已達到7.1%，市佔率由去年6.4%上升了0.7個百分點。從目前已公佈的車企5月銷量數據來看，預計5月吉利市佔率有望繼續上升。

報告又指，吉利今年6款新車型儲備充足，預計有望為公司帶來新增量。公司年初制定的銷量目標全年141萬輛在疫情發生後仍暫未調整，表示出管理層對銷售情況依舊較為樂觀。

中金暫時維持公司2020、2021年盈利預測62.5億元（人民幣.下同）、83.1億元不變，維持公司跑贏行業評級，目標價13.7元。

相關文章︰吉利汽車5月銷量跌兩成　首5個月銷售佔全年目標3成

【股東會】吉利桂生悅：維持全年銷售目標不變　

 

香港股票 產品 品牌 豐田 銷售 汽車 吉利汽車（00175）

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