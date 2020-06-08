【Good Food,Good Mood@iM網欄】文華東方SOMM　實而不華的好味道

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有的餐廳主打「創意」，菜式的確十分創新，可惜味道一般，去一次試過便不再回頭了。有的餐廳選擇腳踏實地，默默做好簡單菜式，位於置地文華東方酒店的SOMM便是後者。

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踏進酒店，對每個角落都有一種熟悉而懷念的感覺，因為這裡正是我的事業起點。當年大學剛畢業，沒有甚麼方向，只想快快找到工作開始賺錢，因緣際遇之下我成為了酒店一員，專門接待入住酒店的VIP貴客，見過不少王室成員、國際巨星及社會名流，對初出茅廬的我來說，就像走進了一個五光十色的萬花筒，令我大開眼界，亦開啟了日後的公關路。

說回SOMM，它的前身是米芝蓮二星餐廳Amber的酒廊，上年酒店進行大裝修，把整個七樓改頭換面，改革Amber之餘，亦加入「志魂」這間享負盛名的壽司餐廳，並把酒廊區變成SOMM，定位為新派法式小酒館。改革後的Amber追求健康及可持續發展的烹飪理念，甚具前瞻性，但各人的食評反饋不一，相反對SOMM卻喜愛有加，有讚無彈。SOMM在平日提供散點餐牌，週末則特設三或四道菜的假日早午餐，客人可自由配搭各款餐前小點、前菜、主菜及甜品。

讒嘴的我當然選擇四道菜的配搭，餐前小點選了呃like一流的「海膽吐司」。這件吐司用上20克當造北海道紫海膽，每顆海膽都完整無缺，新鮮飽滿，是海膽迷的必食之選！

前菜方面，分別選了「生牛肉他他」及「鴨肝凍肉批」。「生牛肉他他」以矜貴的法國草飼Polmard Beef製作，因為牛肉本身已經肉香十足，所以調味醬料相對比較溫和，不與牛肉較勁，反而加入日本小甜椒及紫蘇「吊味」，相當聰明。

「鴨肝凍肉批」以干邑醃製豬腩肉，混合香濃的鴨肝造成肉餡，上面一層爽脆的法式清湯凍，最後加上焗得金黃酥香的牛油批皮，雖然份量不少，味道卻比相像中「輕盈」，吃起來毫不費力。

主菜不能不選招牌「日式燒豬腩肉」。日本豬腩肉肥瘦比例均勻，口感軟滑，面頭灑上五味粉，配搭自家製燒烤醬，香濃惹味。最得我歡心的卻是一旁的燒椰菜；椰菜邊燒得微微焦香，椰菜依然清甜多汁，剛好中和了豬腩肉的膩與「滯」。

甜品選了同樣是招牌的「朱古力梳乎厘」。這個梳乎厘本來是舊Amber的熱門甜品，但Amber 2.0提倡不含麩質及純素料理，所以這道甜點被「迫遷」到SOMM，卻讓我們以較低價錢品嚐得到。梳乎厘源用Amber的原本製法，以85度Valrhona黑朱古力製作，口感鬆軟，入口即溶，中間更有流心朱古力醬，搭配黑朱古力雪糕，為豐富的假日早午餐劃上完美句點。

順帶一提，SOMM顧名思義與sommelier，亦即與酒有關，好酒人士不妨加點配酒服務，應該不會讓你失望！

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