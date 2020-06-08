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【日本疫情】單日零死亡 環球影城重開要跟新玩法

環球社會熱點 15:01 2020/06/08

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大阪環球影城在關閉3個月後首度重開，遊客想跟卡通角色交流，不妨試試「隔空擊掌」。

日本新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情逐漸放緩，過去一日全國新增38宗確診個案，零新增死亡個案，是自3月6日以來首次。大阪環球影城在關閉3個月後首度重開，未免傳播病毒，遊客入場要跟從新玩法。

日本放送協會報道，全國過去一日新增38人感染新型冠狀病毒，當中6宗是輸入個案。東京都新增14宗，其中9宗感染途徑不明。厚生勞動省公布，全國累計17202人確診，916人死亡。

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日本大阪環球影城自2月29日因應疫情暫時停業，關閉3個月後，於周一（8日）重開。為限制人數，環球影城開放初期，會優先允許持有年卡的大板居民入場，且需提前預約，之後會陸續分階段擴大人群。

入場遊客要適應疫情下的「新玩法」，旨在避免密閉、密集的環境和與他人密切接觸。包括，環球影城規定入場者要量體溫並戴口罩、排隊時保持社交距離、過山車及室內影院要隔排坐。想跟卡通角色交流都要保持距離，不妨試試「隔空擊掌」。

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環球影城表示，將從15日起，允許不持年卡的大阪府居民入場；19日起，入場對象將擴至滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山合共2府4縣居民，以及全國的年卡持有者。

從15日開始將在對象中追加不持有年卡的大阪府居民。19日起對象將擴大至滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山這近畿2府4縣居民以及全國的年卡持有者。

記者：葉芷樺
 

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