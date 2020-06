【美國示威】特朗普擬就種族議題全國講話 盼平息民憤

美國因有黑人遭白人警員壓頸後死亡,全國各地連日爆發大規模示威。美國總統特朗普曾多次揚言要武力鎮壓示威者,遭到輿論批評。美媒報道指,白宮正考慮安排特朗普就種族議題發表全國講話,企圖平息民憤。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,美國房屋與城市發展部長卡森(Ben Carson)周日(7日)接受訪問時,暗示有意讓特朗普發表全國講話,談及種族和民族團結相關議題。

卡森指特朗普本周將進一步探討弗洛伊德(George Floyd)事件及所反映的緊張局勢,他更表示:

我相信你將在本周聽到總統關於這個主題的詳細信息,請你暫時保留判斷力。

(I believe you're going to be hearing from the President this week on this topic in some detail. And I would ask you maybe to reserve judgment until after that time.)

華盛頓警方早前武力驅散白宮外和平示威者,讓特朗普前往對面的教堂供傳媒拍照,此舉遭到外界猛烈批評,據悉已令特朗普政府内部感到不安。

再加上全國示威持續升溫,不少共和黨人及前特朗普政府官員也抨擊特朗普的施政,更有消息指有共和黨人欲棄特朗普改投拜登,或威脅特朗普今年11月爭取連任的大計。

特朗普周日在社交媒體聲稱民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)與要求解散警隊的示威者有關,特朗普更不斷提及「法紀」(law and order)這個詞語。CNN引述消息人士指,白宮官員認為有部分示威者正高呼解散警隊等口號,是為特朗普挽回劣勢的良機,正打算將他們與民主黨人聯繫起來,以吸引更多溫和派選民支持特朗普。

責任編輯:何穎兒

▲ 美媒報道指,白宮正考慮安排特朗普就種族議題發表全國講話,企圖平息民憤。