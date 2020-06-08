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【美國示威】特朗普擬就種族議題全國演說 盼平息民憤

環球社會熱點 15:56 2020/06/08

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美媒報道指，白宮正考慮安排特朗普就種族議題發表全國講話，企圖平息民憤。

美國因有黑人遭白人警員壓頸後死亡，全國各地連日爆發大規模示威。美國總統特朗普曾多次揚言要武力鎮壓示威者，遭到輿論批評。美媒報道指，白宮正考慮安排特朗普就種族議題發表全國演說，企圖平息民憤。

德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎

【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，美國房屋與城市發展部長卡森（Ben Carson）周日（7日）接受訪問時，暗示有意讓特朗普發表全國演說，談及種族和民族團結相關議題。

卡森指特朗普本周將進一步探討弗洛伊德（George Floyd）事件及所反映的緊張局勢，他更表示：

我相信你將在本周聽到總統關於這個主題的詳細信息，請你暫時不要太快判斷。

（I believe you're going to be hearing from the President this week on this topic in some detail. And I would ask you maybe to reserve judgment until after that time.）

【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？

【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰

華盛頓警方早前武力驅散白宮外和平示威者，讓特朗普前往對面的教堂供傳媒拍照，此舉遭到外界猛烈批評，據悉已令特朗普政府内部感到不安。

再加上全國示威持續升溫，不少共和黨人及前特朗普政府官員也抨擊特朗普的施政，更有消息指有共和黨人欲棄特朗普改投拜登，或威脅特朗普今年11月爭取連任的大計。

【美國示威】共和黨前國務卿鮑威爾：無法再撐特朗普

【美國示威】市議員：夠票解散警隊 推終止撥款案

特朗普周日在社交媒體聲稱民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）與要求解散警隊的示威者有關，特朗普更不斷提及「法紀」(law and order)這個詞語。CNN引述消息人士指，白宮官員認為有部分示威者正高呼解散警隊等口號，是為特朗普挽回劣勢的良機，正打算將他們與民主黨人聯繫起來，以吸引更多溫和派選民支持特朗普。

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責任編輯：何穎兒

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