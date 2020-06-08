  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海洋公園周六重開　書展下月15日舉行（附入場資料）

環球政經 15:19 2020/06/08

分享：

商經局局長邱騰華宣布，海洋公園將於周六（13日）重開，而書展會於下月15日舉行；同時邱騰華公布一系列啟動經濟計劃，如支持經貿活動、本地旅遊和加強進出口等。

相關文章：【派錢1萬】電子登記最快收到錢　21間接受申請銀行名單一覽

香港貿易發展局主席林建岳表示，書展將於7月15日如期舉行，會為每個參展商提供不少於1萬、最多10萬元資助。邱騰華預料，海洋公園或推有優惠措施吸引市民入場，而迪士尼亦有機會短期開放。邱騰華又稱，政府會加碼資助企業下半年的商貿活動，資助上限為兩萬元。

相關文章：【地攤經濟】岩岩擺地攤央視就嗌走鬼？　五菱汽車三成股價拋出車外

他指出，港府正與其他國家地區商討「旅遊氣泡（Travel bubble）」概念，一些國家亦有查詢可否與香港有雙邊旅遊通道，而港府也會憂先考慮疫情較穩定地區，研究可否逐步重開。

以下為書展入場資料：

展覽日期： 2020年7月15至21日

展出地點：香港灣仔博覽道一號 香港會議展覽中心

開放時間：2020年7月15-16日 (周三至周四)

  • 上午10時至晚上10時

 

2020年7月17-18日(周五至周六)

  • 上午10時至午夜12時 (一樓展館)
  • 上午10時至晚上11時 (三樓展館)
  • 2020年7月19-20日 (周日至周一)
  • 上午10時至晚上10時

 

2020年7月21日 (周二)

  • 上午9時至下午5時

票價：公眾人士可持票入場參觀

成人票：港幤$25

小童票：港幤$10 (適用於小學生／身高1.22米或以下的兒童)

上午進場票：港幣$10 (只限每日正午12時前於會場即場發售，不設離場時限，可逗留至閉館，門票只限即場發售，成人及小童同價)

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

持香港書展門票人士可於同日參觀香港運動消閒博覽

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

書展 海洋公園 貿易 香港貿易發展局 發展局 概念 林建岳 邱騰華 經濟 疫情

上一篇文章

【趣話財經】香港唔洗強制隔離？　不過係俾上市公司管理層先

下一篇文章

【地攤經濟】央視向李克強潑冷水　評「一哄而起」會適得其反
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖