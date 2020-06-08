海洋公園周六重開　書展下月15日舉行（附入場資料）

商經局局長邱騰華宣布，海洋公園將於周六（13日）重開，而書展會於下月15日舉行；同時邱騰華公布一系列啟動經濟計劃，如支持經貿活動、本地旅遊和加強進出口等。

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香港貿易發展局主席林建岳表示，書展將於7月15日如期舉行，會為每個參展商提供不少於1萬、最多10萬元資助。邱騰華預料，海洋公園或推有優惠措施吸引市民入場，而迪士尼亦有機會短期開放。邱騰華又稱，政府會加碼資助企業下半年的商貿活動，資助上限為兩萬元。

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他指出，港府正與其他國家地區商討「旅遊氣泡（Travel bubble）」概念，一些國家亦有查詢可否與香港有雙邊旅遊通道，而港府也會憂先考慮疫情較穩定地區，研究可否逐步重開。

以下為書展入場資料： 展覽日期： 2020年7月15至21日 展出地點：香港灣仔博覽道一號 香港會議展覽中心 開放時間：2020年7月15-16日 (周三至周四) 上午10時至晚上10時 2020年7月17-18日(周五至周六) 上午10時至午夜12時 (一樓展館)

上午10時至晚上11時 (三樓展館)

2020年7月19-20日 (周日至周一)

上午10時至晚上10時 2020年7月21日 (周二) 上午9時至下午5時 票價：公眾人士可持票入場參觀 成人票：港幤$25 小童票：港幤$10 (適用於小學生／身高1.22米或以下的兒童) 上午進場票：港幣$10 (只限每日正午12時前於會場即場發售，不設離場時限，可逗留至閉館，門票只限即場發售，成人及小童同價) 3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場 展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場 持香港書展門票人士可於同日參觀香港運動消閒博覽

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