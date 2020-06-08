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海洋公園周六重開　書展下月15日舉行

環球政經 15:19 2020/06/08

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商經局局長邱騰華宣布，海洋公園將於周六（13日）重開，而書展會於下月15日舉行；同時邱騰華公布一系列啟動經濟計劃，如支持經貿活動、本地旅遊和加強進出口等。

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香港貿易發展局主席林建岳表示，書展將於7月15日如期舉行，會為每個參展商提供不少於1萬、最多10萬元資助。邱騰華預料，海洋公園或推有優惠措施吸引市民入場，而迪士尼亦有機會短期開放。邱騰華又稱，政府會加碼資助企業下半年的商貿活動，資助上限為兩萬元。

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他指出，港府正與其他國家地區商討「旅遊氣泡（Travel bubble）」概念，一些國家亦有查詢可否與香港有雙邊旅遊通道，而港府也會憂先考慮疫情較穩定地區，研究可否逐步重開。

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