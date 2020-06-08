【iOS 13.5】多款iPhone解鎖後變綠畫面　升最新版能否解決問題?

▲ iOS時不時就會出現Bug的情況，想不到近日iPhone為用戶帶來口罩FaceID解鎖功能的iOS 13.5更新又出現問題，今次竟然是令用戶的iPhone 畫面離奇變綠？

iOS時不時就會出現Bug的情況，想不到近日iPhone為用戶帶來口罩FaceID解鎖功能的iOS 13.5更新又出現問題，今次竟然是令用戶的iPhone 畫面離奇變綠？近日，不少iPhone 11、11 Pro以及11 Pro Max的用戶在網上反映，指其iPhone畫面在解鎖後幾秒呈現綠色，原因不明，到目前為止部份用戶指在Dark Mode和Night Shift啟動後最為明顯，引發不少網民討論。

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根據外國網站Macrumors，有用戶表示在使用Face ID 解鎖螢幕後，約有四分之一的機會，畫面會出現變綠的情況，過3 秒後畫面才會恢復正常。雖然持續時間不長，然而這樣的問題卻引起不少iPhone 11系列用戶的共鳴，少數用戶發現自己的iPhone 11、iPhone 11 Pro Max也有出現同樣問題，甚至還有人需要等待長達10秒或1分鐘，畫面才會逐漸恢復正常。

受影響的裝置主要為iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，但也有少部份的iPhone X和XS用戶回報類似的狀況。有用戶表示，在升級iOS 13.4.1後開始出現畫面變綠的情況，亦有用戶指就算更新到較新的版本，包括iOS 13.5 和iOS 13.5.1，情況依然沒有改善。有用戶指重置手機能夠解決問題，但亦有用戶試過後表示沒有幫助。

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由於畫面變綠情況同時在LCD和OLED的iPhone型號上出現，估計是軟件問題導致，不過目前Apple對此問題未有正式回應，坊間傾向相信Apple會在稍後的系統更新作出修正。如果你的iPhone不慎遇到畫面變綠的情況，可先嘗試利用下面幾個暫時解決方法：

1. 升級到最新 iOS 13.5.1正式版或是iOS 13.5.5 Beta版本

2. 關閉iOS 13系統內的透明度

「設定」>「輔助使用」>「顯示與文字大小」，開啟「減少透明度」

3. 暫時不要開啟Dark Mode

4. 等待Apple推出 iOS 13更新修正

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責任編輯：施雯雯