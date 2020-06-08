【日本發明】日本都有「銅口罩」！　稱可4小時殺病毒已公開發售

香港有「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，日本都有使用銅為原料製作的「銅口罩」，這款口罩聲稱可以在約4小時殺死留在銅表面的病毒。

日本群馬大學近日研發出一種銅纖維膠布「GUD膠布（GUDシート）」，可用於口罩、手套以至任何東西，發明是基於美國國家衛生研究院早前的研究，指新冠肺炎病毒可以在塑料和不銹鋼上存活2到3天，而在紙板上可以存活1天，而在銅的表面存活時間會大為縮短至4小時。

▲ 日本群馬大學近日研發出一種銅纖維膠布「GUD膠布（GUDシート）」，可用於口罩、手套以至任何東西。(Japan - The Government of Japan Facebook圖片)

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▲ 研究小組嘗試將銅加工成纖維狀，做成銅絲片，並進行光觸媒塗層加工。(Japan - The Government of Japan Facebook圖片)

於是，研究小組嘗試將銅加工成纖維狀，做成銅絲片，並進行光觸媒塗層加工。光觸媒，又稱光催化劑，是一種細微顆粒，在光線照射下能有效分解細菌和病毒，是次研究是群馬大學與當地企業「GudI（グッドアイ）」合作開發擁有抗毒抗菌效果的銅纖維膠布「GUD膠布（GUDシート）」，產品已於6月1日正式販售。

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