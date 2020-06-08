【派錢1萬】電子登記最快收到錢　21間接受申請銀行名單一覽

政府「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，政府已與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。該21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，市民可透過有關銀行的網站，或網上理財服務進行登記。陳茂波指，電子登記是最快收到錢的申請方法，鼓勵市民經向銀行作電子登記申請。

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21間接受申請的銀行名單如下：

1.中國銀行（香港） 2.交通銀行（香港） 3.東亞銀行 4.中信銀行（國際） 5.中國建設銀行（亞洲） 6.集友銀行 7.創興銀行 8.花旗銀行（香港） 9.招商永隆銀行 10.大新銀行 11.星展銀行（香港） 12.富邦銀行 13.恒生銀行 14.香港上海匯豐銀行 15.中國工商銀行（亞洲） 16.南洋商業銀行 17.華僑永亨銀行 18.大眾銀行（香港） 19.上海商業銀行 20.渣打銀行（香港） 21.眾安銀行

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