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【派錢1萬】電子登記最快收到錢　21間接受申請銀行名單一覽

環球政經 14:09 2020/06/08

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政府「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，政府已與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。該21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，市民可透過有關銀行的網站，或網上理財服務進行登記。陳茂波指，電子登記是最快收到錢的申請方法，鼓勵市民經向銀行作電子登記申請。

相關文章：【1萬蚊有聲氣】 3個登記途徑 邊個最快收到錢？

相關文章：【派錢1萬】你一定買得起的藍籌股（滄海遺珠篇）

21間接受申請的銀行名單如下：

1.中國銀行（香港）

2.交通銀行（香港）

3.東亞銀行

4.中信銀行（國際）

5.中國建設銀行（亞洲）

6.集友銀行

7.創興銀行

8.花旗銀行（香港）

9.招商永隆銀行

10.大新銀行

11.星展銀行（香港）

12.富邦銀行

13.恒生銀行

14.香港上海匯豐銀行

15.中國工商銀行（亞洲）

16.南洋商業銀行

17.華僑永亨銀行

18.大眾銀行（香港）

19.上海商業銀行

20.渣打銀行（香港）

21.眾安銀行

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