【派錢1萬】電子登記最快收到錢　21間接受申請銀行名單一覽

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球星本田圭佑批評日本政府 冷眼看待對「港區國安法」
政府「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，政府已與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。該21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，市民可透過有關銀行的網站，或網上理財服務進行登記。陳茂波指，電子登記是最快收到錢的申請方法，鼓勵市民經向銀行作電子登記申請。
21間接受申請的銀行名單如下：
1.中國銀行（香港）
2.交通銀行（香港）
3.東亞銀行
4.中信銀行（國際）
5.中國建設銀行（亞洲）
6.集友銀行
7.創興銀行
8.花旗銀行（香港）
9.招商永隆銀行
10.大新銀行
11.星展銀行（香港）
12.富邦銀行
13.恒生銀行
14.香港上海匯豐銀行
15.中國工商銀行（亞洲）
16.南洋商業銀行
17.華僑永亨銀行
18.大眾銀行（香港）
19.上海商業銀行
20.渣打銀行（香港）
21.眾安銀行
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