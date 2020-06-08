【地攤經濟】央視向李克強潑冷水　評「一哄而起」會適得其反

國務院總理李克強把「地攤經濟」形容為中國生機、人間煙火，但這股熱潮如今或會戛然而止，中央媒體接連發聲為擺攤熱降溫，其中央視更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治百病」的「靈丹妙藥」。

中央電視台周日（7日）發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

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北京當局已明確表示，「地攤經濟」不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為，成為首個拒絕李克強倡議「地攤經濟」的城市。爾後，包括中央媒體等官媒，亦接力為地攤熱降溫。

觸發這股「地攤熱」的，是李克強接連為「地攤經濟」背書，他在山東考察時更強調，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機」，不過地攤經濟一哄而上，已出現一些狀況。東北大連一處夜市也趕在這波浪潮下開放，卻僅一天即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。

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