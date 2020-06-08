  • 27°C
香港時間 : 2020608日 (一) 15:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地攤經濟】央視向李克強潑冷水　評「一哄而起」會適得其反

環球政經 14:41 2020/06/08

分享：

國務院總理李克強把「地攤經濟」形容為中國生機、人間煙火，但這股熱潮如今或會戛然而止，中央媒體接連發聲為擺攤熱降溫，其中央視更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治百病」的「靈丹妙藥」。

中央電視台周日（7日）發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

相關文章：【地攤經濟】岩岩擺地攤央視就嗌走鬼？　五菱汽車三成股價拋出車外

相關文章：【趣話財經】昔日中國首富之子　王思聰輸到擺地攤？

北京當局已明確表示，「地攤經濟」不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為，成為首個拒絕李克強倡議「地攤經濟」的城市。爾後，包括中央媒體等官媒，亦接力為地攤熱降溫。

觸發這股「地攤熱」的，是李克強接連為「地攤經濟」背書，他在山東考察時更強調，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機」，不過地攤經濟一哄而上，已出現一些狀況。東北大連一處夜市也趕在這波浪潮下開放，卻僅一天即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

相關文章

【地攤經濟】李克強加持　五菱汽車變「新」經濟股
2020/06/03
【地攤經濟】李克強加持　五菱汽車變「新」經濟股
中央力谷「地攤經濟」保就業　阿里京東推扶持計劃
2020/06/04
中央力谷「地攤經濟」保就業　阿里京東推扶持計劃
【港股追蹤】地攤經濟概念　炒極都有　
2020/06/04
【港股追蹤】地攤經濟概念　炒極都有　
【地攤經濟】各地響應新政　擺攤真能救國？
2020/06/04
【地攤經濟】各地響應新政　擺攤真能救國？
【趣話財經】昔日中國首富之子　王思聰輸到擺地攤？
2020/06/05
【趣話財經】昔日中國首富之子　王思聰輸到擺地攤？
就業 經濟 電視台 媒體 李克強 交通 中國 北京 中央電視台 首都

上一篇文章

【日本發明】日本都有「銅口罩」！　稱可4小時殺病毒已公開發售

下一篇文章

球星本田圭佑批評日本政府 冷眼看待對「港區國安法」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
【二手蝕讓】曾登18年最佳質素屋苑寶座　為何眀徳山業主蝕32萬急沽貨﹖
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%