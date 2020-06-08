【港區國安法】許正宇：上市公司高層到港可豁免強制檢疫　籲金融業支持國安法

▲ 許正宇理解部分人因國安法未有細節而擔憂，但也鼓勵金融業支持立法。

財經事務及庫務局局長許長宇撰網誌表示，香港經濟要面對與新冠病毒共存的「新常態」，今日（8日）港府公布新機制，容許合資格上市公司董事或行政人員，如因必要的業務活動由內地前往香港，或完成必要活動後回港，都可申請豁免強制檢疫安排。

早前，港府已容許上市公司或上市申請人董事如因「履行監管規定」而出行，可申請豁免強制檢疫，最新措施擴大至顧及公司自身業務需要的，許長宇稱，相信可助企業更具彈性地處理業務。

另外，港府早前在「防疫抗疫基金」，接受合資格的交易所參與者申請5萬元現金資助，而證監會持牌人則每人可申論2,000元。許正宇稱，已有超過8成的中小型證券經紀行以及超過5成的證監會持牌人提交申請，資助亦已由上星期起開始陸續發放，整項計劃截止申請日期為9月30日。

邱正宇續指，香港國際金融中心的地位，需要穩定的社會、健全的投資環境、多元的產品和可信的法制，支持制定港區國安法，可以理解部分人因法例細節仍未敲定，對國安法實行感擔憂，他形容：「無需為了一條別人國家已有多年的法例而自亂陣腳」，又鼓勵金融業支持制定港區國安法。

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編輯：麥德銘