▲ 德銀：中國經濟將驚豔反彈 美國成最大攔路虎

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，確診人數突破700萬；環球經濟面臨1930年代經濟大蕭條以來最大挑戰，中國首季經濟收縮6.8%，為28年紀錄以來首次倒退。但德銀預期，中國第二季經濟會有驚豔反彈，只是美國在疫情下太早解封反損經濟，加上美國大選在即政治作用下，美國已成為中國以至世界復甦的攔路虎。

德銀亞太區首席經濟學家兼研究總監史米高（Michael Spencer）預期，中國第二季國內生產總值（GDP）按季會錄得5%至6%增長。他向CNBC指，中國國內需求復甦相當好，汽車、樓房銷售等一系列指標都回復正常，中國經濟正在改善，反彈或會非常令人印象深刻。

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不過，史米高相信，中國貨物主要出口地經濟仍然疲弱，這會影響中國復甦。他認為，中國乃至全球經濟現時最大風險來自美國。

史米高解釋，美國在疫情之下太早解封，恐會爆發第二波疫情，令限制措施需要重新推出，美國經濟屆時會舉步維艱。美國智庫加圖研究所（Cato Institute）高級研究員Steve Hanke亦稱，美國恐需多年方能彌補這「巨大錯誤」，經濟增至要到2022年才會恢復危機前水平。

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另一方面，史米高預料，中美關係會再一進惡化，成為中國復甦又一障礙。他相信，美國總統特朗普會將中國塑成11月總統大選主要議題，尋求向選民展示自己會比對手拜登對中國更強硬。

中美年初達成第一階段貿易協議，史米高判斷，中美達成第二階段協議機會為零，而第一階段協議仍有可能在未來數月瓦解。

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責任編輯：方圓之