【恒基股東會】恒基李家傑談國安法：國家有國家的責任做應該做的事

恒基地產（0012）今早（8日）舉行股東週年大會。其後集團聯席主席李家傑及李家誠聯同管理層主持網上傳媒答問環節。

全國人大上月通過定立《港區國安法》，李家傑表示，香港目前面臨的困境大家有目共睹，企業要盡最大力量與大家共渡困難。他又指：「國家有國家的責任做應做的事，如果沒有了安定環境，所有振興經濟及改善民生的努力都將會白費。」他又指香港有良好基礎，期望香港人可珍惜前途，籲港人一起努力。

另外，李家傑宣布正籌建科創平台Life-Lab，他表示，項目由恒基系包括恒地、煤氣（00003）等，及多家本港大廠商參與，希望協助本港科研成果進入中國市場，特別是幫助有興趣一齊進入大灣區的香港年青人，希望協助他們共同一起創業，同時也希望將香港各大學的科研成果引入中國。李家傑又說，一直以來香港經濟主力在金融及地產業發展，希望未來可以重拾以往失去的生產業地位。他續稱，恒基系在中國有3,000萬用戶基礎，亦有一個新的晶片制式平台，可推動本港AIoT（人工智能物聯網）科研或小廠商在內地競爭。

▲ 身處外地的李家傑透過網上會議跟傳媒會面

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