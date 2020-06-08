【派錢1萬】人開你又開？　3個開ZA Bank拎回贈的「魔鬼細節」

政府「派錢1萬元計劃」將於6月21日（星期日）父親節起接受申請，政府已與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，近日名單中唯一一間虛擬銀行聲名大噪，皆因其推出新開戶優惠，選擇該銀行收取政府發放的1萬元，最多可獲1,000元現金回贈。

朋友間總有互傳推薦碼的訊息，ZA Bank眾安銀行「唔要一萬 我要萬一」的宣傳計劃實在成功，不過在「人開我又開」之前，大家都要細心看看「萬一」實際是如何領取，以免「一場歡喜一場空」。

1)被邀朋友不會獲1,000元現金回贈

要取得1,000元現金回贈，需要是新客戶在6月12日前，成功以邀請碼「WANT11K」開立賬戶，並在14日內使用個人專屬邀請碼邀請兩名朋友開戶，可獲400元現金回贈；如新客戶選擇眾安銀行為收取政府發放的1萬元的銀行，可再獲600元現金回贈，即總計最多可獲1,000元現金回贈。

不過由於被邀請開戶的兩位朋友，使用的是你的專屬邀請碼來開戶，而不是活動邀請碼「WANT11K」開戶，所以他們不會獲1,000元現金回贈，但朋友們可獲取原有推薦好友計劃的2%加息券，或者朋友們再邀請另外2位朋友，亦可有「客戶推薦客戶」的獎賞(400元現金回贈)。

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2) 領一萬元市民戶口資料將保留

為加快日後政府派錢的行政效率，財經事務及庫務局局長許正宇早前曾表示，政府會保留登記領取1萬元現金的市民戶口及個人資料，若政府日後推出類似計劃時，市民毋須再度登記。

這意味著若今次使用了ZA Bank登記派發1萬元，下次政府再派錢時，理應會自動派發到你所開設的戶口，所以你要有與ZA Bank「長期合作」的準備。不過，筆者都相信領取現金戶口應是可以更改的，但有關細節就要等日後政府公布了。

3) 需要在ZA Bank App上再提交申請

記住開戶後不是一勞永逸，ZA Bank會在現金發放計劃接受登記時，以電郵及其他方式通知你，到時候要在指定期間在ZA Bank App上提交申請，確保可以領取現金發放。

最後，提提大家以「WANT11K 」申請開戶的名額是有限的，如你還是決定申請，緊記要在每天下午3點上ZA Bank的網站鬥快登記！

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