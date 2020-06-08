納指又新高 新經濟股染藍為恒指添動力

環球市場風險胃納回升，全球主要股市進一步上揚，美股納指率先破頂創上市新高。納指強勢反映科技股受捧，本港恒指改革後，未來將納入新經濟股，在新經濟股帶動下恒指有望一改以往呆滯的表現。

近期市場預期逐步重啟經濟活動，憧憬經濟復甦，帶動全球股市向好。上周五美國業數據勝預期，推動美股爆升，其中走勢一直上升的納指當日率破頂，已完全走出疫情陰霾，再創歷史新高。美股五大科網FAANG，即Facebook、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Netflix及谷歌（Google）母公司Alphabet，都逐一破頂，暫時只有Alphabet未突破2月時的高位。

恒指將納入增長型新經濟股

美股納指及大型科技股表現突出，反映投資者追捧科技股的趨勢持續。事實上本港恒指近年表現普遍落後於美股，其中一直為市場詬病的是科技股含金量偏軟低，拖累恒指的表現。不過這情況有有望改善，恒指公司上月為恒生指數納入同股不同權股份開綠燈，即港股多隻大型新經濟股阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 有望短期內染藍。恒指納入增長型的新經濟股，將有助恒指的走勢表現。

當指數內新經濟股的含金量增加，恒指將首先受惠市盈率（PE）上調。目前恒指內金融股比重高達近半，金融近年表現呆滯，拖累恒恒PE約11倍。主要反映科技股的納指PE高達39倍，而代表美股藍籌股的道指，現時PE亦達20倍，主要由於道指的科技股成份遠高於恒指，指數內包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）大型科技股，令道指的科技板塊比重接近四分之一，為指數最大板塊，其中金融股的比重只有約14%。

當新經濟股逐步被納入恒指，令恒指的科技股成份提升，同時攤薄金融股比重，恒指的比重有望貼近道指的水平，恒指走勢將可改善。

新經濟股權重設限 恒指非短期現大變

不過由於恒指才剛改革，預期新經濟股開始染藍後，不會一下子令恒指出現大變。恒指公司為染藍的同股不同權股份設定較多限制，首先，與其他股份佔恒指權重上限10%有所不同，同股不同權和第二上市股份在恒指權重，將會是封頂的5%。另外，流通市值計算時，除了不計算非香港股本，第二上市的香港股本中，存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，都會被視為非流通股份。以阿里巴巴為例，若果恒指公司不視阿里ADS託人花旗的持倉為流通股份，阿里流通市值將由第6重磅跌至第9，僅佔恒指3.5%。相關的限制將約制新經濟股初期對恒指的推動力。

今次恒指放寬納入同股不同權的決定，被視為是2006年開始納入H股後，恒指近15年來最大改革，港股市場將逐步體驗納入新經濟股後對恒指的影響，隨着新經濟股的影響力續增，恒指有望擺脫呆滯表現。

撰文：杜擎師