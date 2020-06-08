中國內地畢業生難就業　專家鼓勵再讀兩年大學

中國內地新冠肺炎雖有緩和跡象，難以避免疫情打擊經濟發展的影響，當地大學生的就業或許因而變得困難。踏入畢業季節，今年中國逾800萬應屆大學生，或遇上「一畢業，便失業」的情況。有專家就鼓勵，大學畢業生可再讀多兩年大學，以解決燃眉之急。

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綜合內媒報道，中國今年的大學畢業生達874萬人，比去年增加40萬人。在最新一期的中國新聞週刊中，北京大學教育學院研究員盧曉東建議，重啟第二學士學位教育，以解決就業難題。他稱，第二學士學位教育有助於緩解當前畢業生就業壓力。

據指，第二學士學位學制為兩年，屬全日制教學，主要招收今年的應屆畢業生或近3年暫未就業的畢業生。

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「第二學士學位學制」也成為微博熱搜，不過有網民顯然「唔受落」，認為方法治標不治本，有人甚至覺得與留級沒有分別。「解決就業的關鍵是增加就業崗位」、「畢業了再讀兩年本科...真是為就業操碎了心」、「再怎樣拖，他們遲早也要找工作的」；也有網民讚賞此措施，並諮詢詳細內容，「在哪報？考核要求是啥？謝謝國家來拯救我們」。

「第二學士學位學制」也成為微博熱搜，有帖文指，教育部發布通知，在普通高校繼續開展第二學士學位教育，並放寬報考的專業限制。

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