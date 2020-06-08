▲ 【美國示威】英國奴隸販銅像被毀 邱吉爾也遭殃（有片）

在過去的周末，全球多地持續有反種族歧視示威，多地具爭議的銅像被推倒。英國示威者將一個英國奴隸商人的銅像推倒，以膝蓋跪在銅像頸部的方式，悼念美國黑人弗洛伊德，並將銅像推入河中。內政大臣彭黛玲斥行為「非常可恥」。

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由網上影片可見，英國南部城市布里斯托（Bristol）一群示威者將繩綁在17世紀奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston）銅像的頸部，拉動銅像至倒下，並將銅像帶到碼頭推入河中；銅像的面部被潑上紅漆。當地警方指，約1萬人參加布里斯托的示威。

彭黛玲（Priti Patel）事發後批評示威者擾亂公共秩序，示威焦點逐漸變得模糊。惟在野工黨的議員路易斯（Clive Lewis）支持示威者推倒銅像，認為銅像代表無數死者的痛苦。

科爾斯頓1680年在皇家非洲公司工作，該公司主要做非洲奴隸交易，每年運送5000名奴隸到英國。科爾斯頓其後成為布里斯托著名的慈善家。

另外，被視為二戰英雄的邱吉爾（Churchill）銅像也遭殃。示威者稱，雖然他帶領英國贏得二戰，但不認同其對待印度人、穆斯林等族群的態度。示威者在「Churchill」刻字下寫上「Was a racist」（是種族主義者），全句為「邱吉爾是種族主義者」。

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同時，比利時首都布魯塞爾亦有類似的示威。示威者在已故的比利時國王利奧波德二世（King Leopold II）的銅像前聚集，塗鴉及破壞銅像，又爬上銅像揮動剛果國旗，斥利奧波德二世為「兇手」。

示威者聯署要求，將全國的利奧波德二世銅像移除。利奧波德二世以比利時名義殖民剛果的時候，統治手段非常殘酷，造成逾1000萬剛果人死亡。

在美國，弗吉尼亞州和密歇根州都有示威者摧毀當地受爭議的銅像。其中在密歇根州一個城市，示威者上周五（5日）移除市內任期最長的市長所屬的紀念碑。該名市長生前長期鼓吹種族分離政策，並在擔任市長的35年內，多次發表種族歧視的言論。

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▲ 美國弗吉尼亞州和密歇根州都有示威者摧毀當地受爭議的銅像。

記者：鄧燕君