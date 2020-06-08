【美國示威】美國解散警隊甚麼意思 有罪案怎辦？

▲ 弗洛伊德之死觸發美國的警民關係緊張，有城市的市議員更支持解散警隊。

美國有黑人弗洛伊德遭白人警員壓頸致死，種族主義及警暴問題觸發各地大規模示威，不少示威者更高呼「停止向警隊撥款」（Defund Police）的口號。弗洛伊德之死觸發美國的警民關係緊張，案發城市的大多數市議員更支持解散警隊，但美國人所指的解散警隊又是甚麼意思？

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解散警隊代表甚麼意思？

美國示威者提出「停止向警隊撥款」（Defund Police）及「解散警隊」（disband police）兩種做法。解散警隊是指政府直接宣布解散整個警察部門。至於停止向警隊撥款，有人認為這變相是停止財政支援來達到解散警隊的效果。

耶魯大學社會學博士候選人麥克哈里斯（Philip McHarris）表示，停止撥款是否等同解散警隊，要視乎情況而定。他提出兩種停止撥款的方式：

1. 停止部分警隊撥款，將這筆款項重新分配給社會服務機構

2. 停止警隊的全數撥款

他指出第2種做法就等同解散警隊，亦是案發城市明尼蘇達州明尼阿波利斯市議會大多數議員，計劃採取的方式。

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為甚麼要解散警隊？

種族主義及警暴一直是美國社會根深蒂固的問題，加上明尼蘇達州黑人弗洛伊德上月在手無寸鐵的情況下，遭白人警員壓頸致死，更成為民眾對警隊不滿的爆發點。

美國多年以來，也有發生同類的警暴事件。當局其後加強對警員的培訓，及要求警員執勤時佩戴隨身攝錄機。但示威者卻認為，弗洛伊德之死反映警暴情況多年來未有改善。

加州大學洛杉磯分校黑人政策中心主任布萊恩（Isaac Bryan）指，美國南部過往對有色人種實施種族隔離制度，這段歷史尤其反映在警員執法的方面，更容易令警員執法時對黑人實施過度武力。

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解散警隊後由誰執法？

明尼阿波利斯市議會主席本德爾（Lisa Bender）指，計劃與社區重建新公共安全模式來取代警隊，確保社區安全。

本德爾未有透露如何重建新公共安全模式，但示威組織「女性大遊行」（Women's March）前領袖薩蘇爾（Linda Sarsour）認為，警隊的社會福利責任將轉移至醫護或社會工作者，例如處理濫藥及精神健康危機。

美國2017年一份報告指，警政減少的同時，犯罪情況也會減少。報告分析2014至2015年的其中數周，當時紐約警察局有意撤回主動警務（proactive policing），其後發現該段時間的罪案投訴較過往減少2,100宗。

這項研究指主動警務為系統性及積極針對低級違規行為執法，並在預計會發生罪案的地區加強警力。支持停止向警隊撥款及解散警隊的示威者，正正是希望結束上述情況。

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責任編輯：何穎兒