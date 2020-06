【新冠疫情】新西蘭國內全解封 斐濟抗疫報捷

▲ 新西蘭繼連續16日零確診後,總理阿德恩宣布,將於當地時間周一(8日)凌晨起,取消所有社區禁令。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然肆虐,部分國家已漸露抗疫曙光。新西蘭繼連續16日零確診後,總理阿德恩宣布,將於當地時間周一(8日)凌晨起,取消所有社區禁令,僅關口維持封閉,抗疫成功在望。

鑑於國內連續16日出現零確診,新西蘭總理阿德恩(Jacinda Ardern)宣布,將警報級別降至最低級,當地時間周一(8日)晚上凌晨起生效.其時,公眾及私人聚會活動、零售、服務業、公共交通、國內旅遊等都可不受限制;惟出入境關口仍未解封。

總理阿德恩讚揚,民眾以前所未有的團結,共同抗疫( "united in unprecedented ways to crush the virus" );又提醒,要消滅病毒靠群眾持之以恆的努力。

在上周已宣稱擺脫疫情的斐濟,總理巴依尼馬拉馬(Frank Bainimarama)在Twitter上發布新西蘭總理到訪斐濟的圖片,以示恭賀,歡迎新西蘭加入抗疫成功之列。

據美國霍普金斯大學數據顯示,新西蘭累計確診數字達1,504,累計死亡人數22;斐濟累計確診數字達18,零死亡個案。

