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【新冠疫情】新西蘭國內全解封 斐濟抗疫報捷

環球社會熱點 12:57 2020/06/08

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新西蘭繼連續16日零確診後，總理阿德恩宣布，將於當地時間周一（8日）凌晨起，取消所有社區禁令。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然肆虐，部分國家已漸露抗疫曙光。新西蘭繼連續16日零確診後，總理阿德恩宣布，將於當地時間周一（8日）凌晨起，取消所有社區禁令，僅關口維持封閉，抗疫成功在望。

鑑於國內連續16日出現零確診，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）宣布，將警報級別降至最低級，當地時間周一（8日）晚上凌晨起生效.其時，公眾及私人聚會活動、零售、服務業、公共交通、國內旅遊等都可不受限制；惟出入境關口仍未解封。

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總理阿德恩讚揚，民眾以前所未有的團結，共同抗疫（ "united in unprecedented ways to crush the virus" ）；又提醒，要消滅病毒靠群眾持之以恆的努力。

在上周已宣稱擺脫疫情的斐濟，總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在Twitter上發布新西蘭總理到訪斐濟的圖片，以示恭賀，歡迎新西蘭加入抗疫成功之列。

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據美國霍普金斯大學數據顯示，新西蘭累計確診數字達1,504，累計死亡人數22；斐濟累計確診數字達18，零死亡個案。

記者：葉芷樺

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