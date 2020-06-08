【恒基股東會】恒基李家誠談樓市：中小型住宅需求仍大

恒基地產（00012）於今早（8日）舉行股東週年大會，其後集團聯席主席李家傑及李家誠聯同管理層主持網上傳媒答問環節。

提及本港樓市情況，李家誠香港樓市近年十分暢旺，隨著5月份疫情有所放緩，一、二手樓市交投量達6,000多宗，相當健康。共中市場對中小型住宅需求大，相信樓價會繼續健康、穩定發展。

至於本港租務情況方面，李家誠續稱，疫情下恒基地產跟租戶共度難關，自今年2月開始已向租戶提供租金優惠，至現在6月份仍繼續，整個集團的租金優惠幅度由20%至60%不等，令集團整體租金收入減少約一成。對於近日中環國金中心1期寫字樓有個別租戶退租，李家誠稱不會評論2、3個退租個案，但透露有個別租戶要求將寫字樓面積縮小，也有要求退租，但他強調：「一有租戶退租，就即有新客戶來承租，整體來看國金中心1期的需求仍很大。」

至於恒基發展 （00097） 旗下零售業務，李家誠指恒發的零售業主要是千色店及百貨公司，主要售賣日常生活用品，受疫情影響較小，而恒發未來會發展超市業務，其中位於尖沙咀中間道的超級市場即將開幕，未來元朗千色店也將會有新超市。

中國業務方面，聯席主席李家傑表示，內地租金收入約減少2%，即約2,000萬元，主要由於員工復工速度快，政府應付疫情上反應快及做得好，故影響不大。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！