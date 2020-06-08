恒地李家誠：本港樓市仍暢旺　減租延至6月幅度介乎20%至60%

▲ 恒地主席李家誠（中），自2月開始已提供租金援助，並一直持續至6月，減租幅度由20%至60%不等，令集團租金收入減少約16%。

香港經濟今年來備受疫情衝擊，恒基地產 （00012） 聯席主席李家誠指，香港樓市近一年「幾暢旺」，5月份一、二手樓市相當健康，中小型樓宇需求大，相信樓價會繼續穩定及健康發展。

香港租務方面，他續稱，恒地在疫情期間與租戶共度難關，由於租戶經營困難，所以自2月開始已提供租金援助，並一直持續至6月，減租幅度由20%至60%不等，令集團租金收入減少約16%。

恒發開展超市業務

至於恒基發展 （00097） 的零售業務，李家誠指，恒發的零售業主要是千色店及百貨公司，售賣日常生活用品，所以受疫情影響小，恒發未來會發展超市業務，中間道超市即將開幕，元朗千色店也會有新超市。

近日有個別商戶從國金中心1期寫字樓退租，李家誠稱，不評論2、3個退租個案，但承認有個別租戶要求將寫字樓面積縮小，也有要求退租，但同時有很多新客戶要求承租，整體來看國金中心1期的需求仍很大。

中國業務方面，聯席主席李家傑表示，內地租金收入約減少2%，即約2000萬元，主要由於員工復工速度快，政府應付疫情上反應快及做得好，因此影響不大。

維持審慎及穩定派息政策

談到派息政策，李家誠指，集團會維持審慎及穩定的派息政策，但亦要視乎當年的業務發展及業務預測。

「港區國安法」即將在港立法，李家傑指，香港目前面對的困境需要共同面對，但假若缺乏一個安定的環境，便無法改善經濟，亦會白費香港良好的基礎，因此希望大家一齊努力珍惜香港的前途。

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