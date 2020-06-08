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【1萬蚊有聲氣】 3個登記途徑 邊個最快收到錢？

環球政經 12:55 2020/06/08

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今早財政司司長陳茂波公布，有關向港人派1萬元的安排。巿民可透過3個登記方法：向銀行登記或電子登記或書面登記。

1/銀行登記：

登記日期：6月21日（周日）至明年12月31日止（註：於6月21日為周日，亦為首日登記，銀行會於當日照常營業）

預計收款日期：今年7月8日開始陸續收到款項。

2/銀行綱站電子登記：

登記日期：6月30日後

預計收款日期：登記一周後

相關文章：【全民派錢】1萬元8大投資出路（上）

相關文章：【全民派錢】1萬元8大投資出路（下）

3／書面登記：

登記日期：6月21日至7月4日填寫表格後交去銀行或寄去特定郵箱，

預計收款日期：登記後兩周，最快即7月20日收到錢

收款方法：透過香港郵政發放支票

財政司司長陳茂波指若巿民想盡快收到錢，可經銀行登記，透過戶口收錢，最快可在7月8日收到錢。但政府鼓勵巿民電子登記。並指希望巿民運用1萬元振興經濟，舒解到民困。

 

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