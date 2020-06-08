【美股期貨】道指期貨升逾百點　京東今招股美股盤前企上60美元水平

▲ 【美股期貨】美股3大指數期貨反覆向好 道指期貨升約60點

美股上周五受惠就業數據表現勝預期，市場憧憬經濟能走出肺炎陰霾，並現復甦，帶動道指一度升逾1000點。亞股今早承接升勢，美股期貨亦於盤前上升，道指期貨升逾百點，進一步企於27000點水平之上，且看後市能否如道指般，全年計「由跌轉升」

【18：24】京東（美：JD）盤前繼續造好，報60.54美元，升2.5%；道指期貨報27206點，升134點。

【17：05】道指期貨升133點，報27205點；標指期貨升11點，報3198點；納指期貨升12點，報9821點。

【17：05】京東（美：JD）盤前升幅擴大至近3%，報60.78美元。

【16：25】京東 （新上市編號：09618） 今起開始招股，市場消息指京東國際配售已獲數倍超額認購。京東（美：JD）美股盤前升2.1%，報60.3美元。網易（美：NTES）盤前升1.1%，報429.9美元。

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【16：21】瑞幸咖啡（美︰LK）上周五升36%後，盤前續升16%，報6.4美元。

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【16：00】美股期貨午後個別發展，道指期貨升24點，報27096點；標指期貨升1點，報3187點；納指期貨跌7點，報9800點。

【12：00】道指期貨升60點，報27132點；標指期貨升7點，報3193點；納指期貨升34點，報9843點。

道指上周五收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

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責任編輯︰梁浩碩