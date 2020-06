【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 美軍高層罵戰

▲ 【美國示威】特朗普被揭欲派兵1萬鎮壓 與參謀長聯席會議主席米利爆發罵戰

美國反對警員涉嫌濫殺黑人示威持續,但周末局勢轉趨平靜,美國總統特朗普同意國民警衛軍從華盛頓街頭撤走。但美國傳媒揭露,特朗普上周要求出動1萬美軍對付示威者,與美軍高層在白宮爆發罵戰。特朗普受到華府與美軍多名要員反對下,才放棄動用軍隊計劃。有消息形容,特朗普今次「惡霸遇上惡霸」。

美國廣播公司(ABC)等多家媒體引述消息報道,特朗普上周一(1日)在白宮橢圓辦公室開會時,要求美軍出動1萬官兵,在華盛頓特區及其他城市對付示威者。與會者包括國防部長埃斯珀(Mark Esper)、司法部長巴爾(William Barr)等,都反對特朗普要求。

雜誌《紐約客》(The New Yorker)稱,參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)更與特朗普爆發罵戰(shouting match),米利向特朗普表明:

「我不幹。那是執法部門的工作。」

(I'm not doing that. That's for law enforcement.)

消息人士稱,米利向來很有事業心,即使上級主張有缺陷,他也鮮有反對;但米利也是個性急和不計禮數的人,「在現屆政府中可以很有用」:

「我們在白宮有個惡霸,而惡霸要用惡霸對付。」

(We have a bully in the White House, and a bully needs a bully.)

美軍最後調動了1,600官兵進駐華盛頓國民警衛軍軍營,但未有出現在華盛頓街頭維穩。報道同時引述白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)表示,罵戰並不存在。白宮則未正式回應報道。

上周一正是特朗普處理示威鬧出重大爭議當日。華盛頓軍警發射催淚彈和胡椒球彈,武力驅散白宮外和平集會示威者,開路讓特朗普到對面街教堂拍照造勢。米利、埃斯珀及巴爾等人亦有陪隨特朗普,同來招至批評。

責任編輯:方圓之