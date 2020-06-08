憂中國留學生為「特工」 英國國會倡禁讀英國大學

▲ 憂中國留學生「特工」 英國外交委員會：應禁讀英大學

中美角力持續，美國的盟友英國對華亦轉向強硬。英國國會外交委員會主席圖根達特建議，英國仿傚美國做法，驅趕中國留學生。他表示，如果中國學生「被國家利用來增強審查制度」，政府應禁止他們入讀當地大學。事源是英國一所大學譴責香港政府及警察處理示威的手法，引起校內中國留學生不滿；中國學生否認自己是「北京特工」。

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英國關注北京對英國校園的影響力日益增加，下議院外交事務委員會主席、保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）指出，建議有助英國大學減少依賴海外學費，並恢復已「受打擊」的學術自由。

英國華威大學（University of Warwick）早前有校內動議，支持香港言論自由和民主發展，但遭2000名中國留學生反對。這些中國學生獲華威新成立的「中國學生及學者聯會」支持，而該會是中國大使館的公開會員，與華威大學學生會沒有任何隸屬關係。

學者和前外交官警告，中國可能組織了大量中國留學生「騎劫」（hijack）大學的民主程序。中國學生否認自己是「北京特工」，並指該指責只是西方偏見。

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英國外交事務委員會去年發表報告稱，有證據顯示，中方的學生組織被利用來監視英國的學生；組織部分資金來自中國政府，被英國認為用作干預。

報告補充，中方的學生名義上是照顧中國學生，但也會向大使館和當局報告他們日常情況，試圖停止他們討論敏感議題，並在大使館的指導下，採取更直接的行動。

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記者：韓羚