【美國示威】前國務卿鮑威爾拒撐特朗普 票投拜登

▲ 【美國示威 美國大選】前國務卿鮑威爾拒撐特朗普 票投拜登

距離年底美國總統大選尚餘5個月,競逐連任的總統特朗普以及民主黨候選人拜登都密鑼緊鼓籌備競選。美國前國務卿、共和黨人鮑威爾接受傳媒訪問明言,年底的總統大選將支持拜登,不會再支持特朗普。

現時國內兩大挑戰成為二人的考驗,包括新冠肺炎疫情和反種族歧視示威。總統特朗普在處理這兩項事務時備受批評,更罕有令多位共和黨人發聲批評。

美國前國務卿鮑威爾(Colin Powell)表示,會在11月的大選中支持民主黨總統參選人拜登,成為首位表態支持拜登的共和黨重要人物。

鮑威爾接受美國有線新聞網(CNN)訪問時批評總統特朗普無能,上任後情況越來越差,時常滿嘴謊言(“lies all the time”),偏離美國憲法(“drifted away” from the U.S. Constitution),對國家及民主構成危險。他表示,2016年總統選舉時,自己投予他特朗普;這次,他表明將倒戈投票支持拜登:

「今年無法以任何方式支持特朗普。」

(I cannot in any way support President Trump this year)

鮑威爾曾在前總統老布殊及喬治布殊手下工作,在老布殊任期內,他曾在1990至1991年的波斯灣戰爭中擔任參謀長聯席會議主席;在喬治布殊任期內則擔任國務卿;是美國歷史上首位任職美軍最高軍職和美國國務卿的非裔美國人。

鮑威爾這次表明撐民主黨候選人拜登,亦非首次倒戈。過去他曾公開表示支持前總統奧巴馬,以及上屆競選特朗普的對手前國務卿希拉莉,惟最終因電郵門等事件,最終投予特朗普。

特朗普隨即在社交網站發文,批評鮑威爾頑固(“real stiff”),要為美國捲入波斯灣戰爭負責。

