【美國示威】明市議會擬解散警隊　多數議員表態支持

在美國示威原發地明尼蘇達州，明尼阿波利斯市議會大多數議員周日（7日）承諾會啟動解散警隊的程序，並撤銷警隊的撥款。

明尼阿波利斯市議會12名議員之中，9人表態支持解散警隊，並以多數票通過有關提案，計劃啟動程序解散警隊。由於取得市議會中的多數票，這項提案將無法被市長否決推翻。

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市議會主席班德（Lisa Bender）斥警察制度不能保障社區安全，經過數十年努力，證實警隊改革徒勞無功，他們開始討論如何取代目前的警察部門，以重建全新的公共安全模式，可能需要一年時間，但短期內不會撤銷整個警隊。

另外，紐約和洛杉磯亦已宣布將對警隊進行改革，更有民主黨國會議員計劃提出法案，要求建立全國警察過度使用武力數據庫，並禁止使用壓頸方式制服疑犯。

除了明市之外，美國多個城市已宣布限制警方武力，其中，西雅圖警局暫時禁用催淚彈，為期至少三十天；丹佛法院則發出臨時禁制令，禁止警方對和平示威者使用化學武器或彈藥。

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