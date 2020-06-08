【數據主權】法德建歐盟雲端服務　減對Google、微軟依賴

▲ 法、德兩國日前表示正聯手打造歐盟雲端運算生態系統「Gaia-X」。同時預計首批服務於明年上推出。

為擴大歐洲技術主權，並減少對美國雲端運算巨頭Google、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）或中國雲端業者的依賴，法、德兩國日前表示正聯手打造歐盟雲端運算生態系統「Gaia-X」。同時預計首批服務於明年上推出。

法、德早前提出加強經濟合作的計劃Gaia-X，並在比利時成立了實體的非牟利組織GAIA-X基金會（GAIA-X Foundation）。除了為抵消新冠疫情帶來的影響，亦希望在遵守歐盟資料隱私法律的情況下，建立當地伺服器儲存及處理數據的通用標準。

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事實上，德法政壇對敏感數據存放在國外的安全性感到憂心，一直冀奪回「數據主權」。德法政府官員指出，Gaia-X的獨特之處在於互聯互通，用戶輕鬆切換雲端服務提供商，預計明年初歐洲廠商即可將原本存放在美國的數據移到歐洲。

該GAIA-X基金會由22間法國及德國公司建立，目標是建立連結數十間公司雲端服務的平台。綜合外媒消息，目前已有德國電信、西門子、 SAP、Atos 等 100 多家企業及研究機構參與計劃。

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責任編輯：張寶燕

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