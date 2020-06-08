  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 12:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】案發城市議員促解散警隊 夠票數通過

環球社會熱點 11:49 2020/06/08

分享：

美國有黑人遭白人警員跪頸致死，案發城市明尼阿波利斯市議會，大多數議員支持解散及重組該市警隊。

美國明尼蘇達州1名黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，各地展開大規模示威，抗議警暴和種族歧視。案發城市明尼阿波利斯市議會，大多數議員支持解散及重組該市警隊。

【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）議會的9名議員周日（7日）於一次集會宣布，支持解散和重組警隊，在該市13名議員中佔大多數，將獲足夠票數通過。

該市議會主席本德爾（Lisa Bender）表示，她急切希望了解散警隊的詳細情況，市議會料將討論警隊解散後的替代方案。

【新冠肺炎】疫情爆發逾5個月 世衛首建議民眾戴口罩

【美國示威】波特蘭市警方停用催淚彈驅散示威者

本德爾更表示：

我們承諾解散明尼阿波利斯市警務，與社區重建新公共安全模式來取代，以確保社區安全。

（We committed to dismantling policing as we know it in the city of Minneapolis and to rebuild with our community a new model of public safety that actually keeps our community safe.）

弗洛伊德遭警暴的事件發生後，全國各地都出現聲音，要求停止向警隊撥款，甚至直接解散警隊。示威者上周六（6日）更包圍明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）的寓所，當時弗雷拒絕承諾停止向警隊撥款或解散警隊，遭示威者喝倒彩。

澳洲逾2萬人聲援美國示威 財長：無視禁令自私魯莽

美媒：小布殊等共和黨人不撐特朗普連任 或改投拜登

責任編輯：何穎兒

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
今日
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟
2020/06/07
【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟
【新冠肺炎】疫情爆發逾5個月 世衛首建議民眾戴口罩
2020/06/07
【新冠肺炎】疫情爆發逾5個月 世衛首建議民眾戴口罩
【美國示威】波特蘭市警方停用催淚彈驅散示威者
2020/06/07
【美國示威】波特蘭市警方停用催淚彈驅散示威者
澳洲逾2萬人聲援美國示威 財長：無視禁令自私魯莽
2020/06/07
澳洲逾2萬人聲援美國示威 財長：無視禁令自私魯莽
內政 社會矛盾 歧視 遊行集會 請願示威 明尼蘇達 美國

上一篇文章

【美國示威】共和黨前國務卿鮑威爾：無法再撐特朗普

下一篇文章

【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月08日 時間12:00）
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動
移民好風光？印裔移民盡書辛酸史
移民好風光？印裔移民盡書辛酸史
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁
【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國
【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國
特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）
特朗普又威脅加中國關稅 今次為了這樣（不是香港）