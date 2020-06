【美國示威】案發城市議員促解散警隊 夠票數通過

▲ 美國有黑人遭白人警員跪頸致死,案發城市明尼阿波利斯市議會,大多數議員支持解散及重組該市警隊。

美國明尼蘇達州1名黑人弗洛伊德(George Floyd)遭白人警員跪頸致死,各地展開大規模示威,抗議警暴和種族歧視。案發城市明尼阿波利斯市議會,大多數議員支持解散及重組該市警隊。

【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)議會的9名議員周日(7日)於一次集會宣布,支持解散和重組警隊,在該市13名議員中佔大多數,將獲足夠票數通過。

該市議會主席本德爾(Lisa Bender)表示,她急切希望了解散警隊的詳細情況,市議會料將討論警隊解散後的替代方案。

【新冠肺炎】疫情爆發逾5個月 世衛首建議民眾戴口罩

【美國示威】波特蘭市警方停用催淚彈驅散示威者

本德爾更表示:

我們承諾解散明尼阿波利斯市警務,與社區重建新公共安全模式來取代,以確保社區安全。

(We committed to dismantling policing as we know it in the city of Minneapolis and to rebuild with our community a new model of public safety that actually keeps our community safe.)

弗洛伊德遭警暴的事件發生後,全國各地都出現聲音,要求停止向警隊撥款,甚至直接解散警隊。示威者上周六(6日)更包圍明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)的寓所,當時弗雷拒絕承諾停止向警隊撥款或解散警隊,遭示威者喝倒彩。

澳洲逾2萬人聲援美國示威 財長:無視禁令自私魯莽

美媒:小布殊等共和黨人不撐特朗普連任 或改投拜登

責任編輯:何穎兒

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l