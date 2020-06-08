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【美國示威】市議員：夠票解散警隊 推終止撥款案

環球社會熱點 12:42 2020/06/08

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美國有黑人遭白人警員跪頸致死，案發城市明尼阿波利斯市議會，大多數議員支持解散及重組該市警隊。

美國明尼蘇達州1名黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，各地展開大規模示威，抗議警暴和種族歧視。案發城市明尼阿波利斯市議會，大多數議員支持解散及重組該市警隊。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）議會的9名議員周日（7日）於一次集會宣布，支持解散和重組警隊，在該市13名議員中佔大多數，將獲足夠票數通過。

該市議會主席本德爾（Lisa Bender）表示，她急切希望了解散警隊的詳細情況，市議會料將討論警隊解散後的替代方案。

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本德爾更表示：

我們承諾解散明尼阿波利斯市警務，與社區重建新公共安全模式來取代，以確保社區安全。

（We committed to dismantling policing as we know it in the city of Minneapolis and to rebuild with our community a new model of public safety that actually keeps our community safe.）

弗洛伊德遭警暴的事件發生後，全國各地都出現聲音，要求停止向警隊撥款，甚至直接解散警隊。示威者上周六（6日）更包圍明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）的寓所，當時弗雷拒絕承諾停止向警隊撥款或解散警隊，遭示威者喝倒彩。

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責任編輯：何穎兒

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