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【趣話財經】茅台嫌太貴？　郎酒A股上市當住半枝茅台？

股樓投資 11:49 2020/06/08

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貴州茅台（滬：600519）不論白酒或股票，今年價格都有不錯的升幅，不知大家手上有無貨。上周排在茅台之後的醬酒品牌郎酒股份即將在內地上市，準備集資82.4億元人民幣，以目前白酒行業的估值，郎酒股份若成功上市，持有76.7%的大股東汪俊林身家至少達到500億元人民幣，成為中國第一酒業首富。

汪俊林曾經說過：「茅台價格那麼高消費者還買不到，是茅台的光榮，但是其他酒廠的恥辱。」根據內地電商平台，郎酒高端品牌青花郎，大約賣不到1,000元一枝，距離茅台飛天的1,499元有不少距離。

不過，郎酒股份已表示希望在3年內達到1,500元的售價。根據招股書，從2017年到2019年，郎酒股份毛利率由67.7%增至80.9%，毛利率由行內第11位，升至與瀘州老窖（深：000568）並列第二位。雖然公司與茅台有一段距離，但筆者認為相當吸引。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

品牌 集資 中國 股票 瀘州老窖（深：000568）

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