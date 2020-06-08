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油股造好中海油服大漲8% 　油組及盟友同意延長減產至7月底

金融經濟 11:15 2020/06/08

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油組及盟友同意延長減產至7月底，帶動油價造好。

油股不斷傳來好消息，油組及盟友（OPEC+）達成延長減產協議一個月至7月底，加上沙特阿拉伯據報提高對所有地區的原油售價，帶動油價造好。受消息刺激，中海油 （00883） 早段升幅擴大至4%，報9.71元。中海油田服務 （02883） 亦曾抽高8.24%，新造8.26元，漲7.97%，成交1.48億元。

相關文章：油組及盟友同意延長減產1個月　油價上揚

中石油 （00857） 及中石化 （00386） 分別上揚2.14%和1.67%，中石化油服 （01033） 推高1.79%。

另外，F三星原油期 （03175） 現升逾4%；FGX原油 （03097）  升3.48%。

石油輸出國組織與以俄羅斯未受的非油組成員國上周六（6日）召開會議後宣布，將4月時同意的5月至6月每日減產970萬桶的協議將延長一個月至到7月底。而任何未能在上月及本月履行減產的成員，將在7月至9月期間額外減產以作彌補。

彭博報道，原油供應不斷收緊，沙特阿美提高7月對所有地區的原油售價，並將出口亞洲的各級原油售價，每桶提高5.6美元至7.3美元。

油價於亞洲交易時段走高，紐約7月期油升0.16美元或0.4%，每桶報39.71美元。布蘭特期油升0.39美元或0.92%，每桶報42.69美元。

相關文章：道指上周五升829點港股ADR升311點　油價升逾5%紐約期金跌2.6%

相關文章：【三桶油】國家油氣管網公司：「三桶油」管道業務劃轉定於9月底

責任編輯：陳華

香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 布蘭特期油 中海油田服務（02883） 中石化油服（01033） 沙特阿拉伯 石油輸出國組織 石油

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