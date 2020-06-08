憂國安風險　英國擬立新法打擊外資併購

英國《泰晤士報》報道，首相 約翰遜將立法打擊對國家安全構成威脅的外資併購交易 ，計劃相信已獲日前捲入違法居家令風波的首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）及財相辛偉誠（Rishi Sunak）支持。

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報道指，新法將規定企業必須向政府呈報可能構成國家安全風險的外資併購交易，否則或受到懲罰。據報，英國現行法律允許企業決定是否申布此類交易；若有外資公司試圖收購超過25％的股份、資產、知識產權或獲得重大影響力時，英國企業則必須申布。

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外界擔憂新法或將進一步打擊對飽受新冠疫情影響的英國企業，外交事務專責委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，經濟衰退產生不成比例的影響，英國企業現時面臨被外國國有企業收購的威脅，比以往任何時候都要更大。他又指，目前英國在此方面的保護措施比任何國家都要少，「 如果我們不跟上步伐，那麼當其他所有人都『穿著盔甲』時，我們的公司將會是『赤裸裸』。」

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