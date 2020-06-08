【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日

▲ 京東國際配售部分傳已錄超購。

內地電商平台京東 （新上市編號：09618） 啟動來港第二上市，最多集資314億元，公開招股周一（8日）起開始，而國際配售就於上周五（5日）建簿。市場消息指，京東國際配售已獲數倍超額認購。

京東是次在港發行1.33億股，當中95%為國際配售，以上限價236元計，國際配售集資額達298億港元。

公開招股部分，截至今日下午6時30分，綜合14間券商資料，京東孖展認購合共錄得424.7億元。以公開招股部分佔15.69億元計，京東孖展認購至今已超額認購26倍。

與網易 （新上市編號：09999） 首日孖展認購凍資近300億元，京東孖展認購金額更為熱烈。

據京東招股書，京東IPO設有回撥機制，若公開發售超額認購超過100倍，公開發售股份佔比會由5%提升至12%。

（最新增加：孖展總數及友信證券孖展數額）

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記者：麥德銘、陳華