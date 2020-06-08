【港股追蹤】巨企一招股　港交所又破頂

今日巨企京東（新上市編號：09618）開始招股，截至10時30分，港交所（00388）升幅擴大至1.5%，破頂高見298.8元，距離見300元大關僅差一步。

觀乎今次網易及京東招股，大型企業由傳聞到開始招股都有利港交所表現。巨企除了可以幫港交所鞏固全球集資交易所地位，收到上市費用外，最重要是可帶動成交，兼吸引下一隻巨企來港上市，做成的漣漪效應不可低估。

至於黎緊仲有咩大型股，近的有內地銀行渤海銀行，有傳集資高達156億元，京東集資都是211億元，呢隻集資額算幾大。另外就是美國上市的樂信集團（LX）及百度（BIDU），都傳有意回流香港。

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再黎就有傳聞已久的微醫，不過據聞集資額僅約60億元，算是較細隻，不過同業阿里健康（00241）及平安好醫生（01833）不斷破頂，估值、集資額以至認購氣氛都應有所提高。

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至於中概股仍然有不少可能性，之前已有提過，而大家最期待的相信就是字節跳動。

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不過港交所今日股價已超買，超買程度為1月以來新高，可能見一見300元就要掉頭，暫時唔建議高追。