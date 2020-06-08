【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

▲ 【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年5G晶片存貨

美國特朗普政府打擊中國5G雄心，擴大限制華為後，華為據報陷入「緊急狀態」，至今尚未找到辦法來應付美國最新措施；華為新型5G晶片庫存預料不足1年需求，向客戶履行合約交付5G設備或面臨困難，中國5G網絡建設進度也有可能受阻。

華為新款5G晶片雖為子企海思半導體設計，但製造仍需依靠台灣台積電（TSMC）等外判企業。美國商務部上月公佈新措施，禁止全球企業使用美國技術生產售予華為晶片。新措施有3個月寬限期，惟台積電已停接華為訂單。

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彭博社引述消息人士報道，華為自家設計晶片存貨預料會在2021年初用盡，深圳總部上月以來已進入「緊急狀態」，頻繁開會商討對策，但至今尚未想對合適辦法。

據悉，華為雖然仍可以向三星、聯發科技（MediaTek）等企業，沒有下訂單地購買對方現有晶片存貨，但也不足應付需求，並會犧牲產品性能。

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美國去年開始打擊華為，禁止美企與之交易後，華為創辦人任正非坦言，生存下來是第一優先任務。華為據報亦馬力全開，24小時工作尋找辦法克服困難，自家設計晶片擺脫對美國依賴。

美國今年出招更為嚴苛，華為要同樣地攻克難關並非易事。彭博社指，台積電是唯一可以可靠地供應，7納米或以下晶片的企業；生產該級別晶片的光刻機由荷蘭艾司摩爾（ASML）製造，同樣採用美國技術。

消息人士稱，華為高層現時希望團隊能夠再次體現去年的精神，相信擺脫美國科技並非不可能。「好消息是我們還有時間。重新設計晶片架構和供應需要時間，但這是可能實現的事。」

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責任編輯：方圓之