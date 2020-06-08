邊生產邊去目的地 漂流口罩廠慳運輸時間

土耳其專門生產保護裝備的A＆S Holding因新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩訂單接到「手軟」，而且張張都是大單，單是來自美國的訂單，一張單就過億個口罩，但要在幾周內交到貨，生產完再運到美國快極都要成個月，就算立即到美國開廠，都搞唔到。要做成大生意，自然要想辦法，該公司於是想到，成立船上口罩工廠，有人形容它為「漂流生產線」（floating production line)。

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該公司擲8890萬美元（約6900萬港元）購入三艘貨櫃船，並將整條口罩生產線搬上船，邊生產邊行船，預計由伊斯坦堡的海港出發，到達美國紐約、加洲等地時，可交到約5億個口罩及1千萬套防護衣。公司負責人指，如果獲批准，口罩生產船可停泊紐約，他們會繼續在當地買料生產，然後駛向現正疫情大規模爆發的南美。該公司會損出10%產品到有需要的機構。

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