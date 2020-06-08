  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 12:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

邊生產邊去目的地 漂流口罩廠慳運輸時間

環球政經 11:15 2020/06/08

分享：

土耳其專門生產保護裝備的A＆S Holding因新冠肺炎疫情肆虐全球，口罩訂單接到「手軟」，而且張張都是大單，單是來自美國的訂單，一張單就過億個口罩，但要在幾周內交到貨，生產完再運到美國快極都要成個月，就算立即到美國開廠，都搞唔到。要做成大生意，自然要想辦法，該公司於是想到，成立船上口罩工廠，有人形容它為「漂流生產線」（floating production line)。

相關文章：【香港製造口罩】國藥科技設本地口罩生產工廠

相關文章：政府資助20條口罩生產綫　每條最多可獲300萬

該公司擲8890萬美元（約6900萬港元）購入三艘貨櫃船，並將整條口罩生產線搬上船，邊生產邊行船，預計由伊斯坦堡的海港出發，到達美國紐約、加洲等地時，可交到約5億個口罩及1千萬套防護衣。公司負責人指，如果獲批准，口罩生產船可停泊紐約，他們會繼續在當地買料生產，然後駛向現正疫情大規模爆發的南美。該公司會損出10%產品到有需要的機構。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 高富健

上一篇文章

【趣話財經】買野買上癮　吉利又再出手

下一篇文章

憂國安風險　英國擬立新法打擊外資併購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股追蹤】股價反地心吸力　牛股不停破頂有因由
【港股追蹤】股價反地心吸力　牛股不停破頂有因由
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
劈價6千萬賣樓　CEO賣樓救亡？
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【數據出錯】美國5月失業率　由13.3%修正至16.3%
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？
【報稅2020】供養父母免稅額　點報最着數？