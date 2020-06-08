台積電停接華為海思訂單　4大客立即追單

▲ 台積電將華為海思訂單開放給蘋果、高通等。

據台灣工商時報，台積電（美：TSM）因至今尚未取得華府發出的生產許可，120日寬限期後無法出貨華為海思。不過，蘋果（美：AAPL）、高通（美：QCOM）、AMD（美：AMD）及聯發科近日向台積電（美：TSM）追加第四季7或5納米晶片訂單，以彌補因美國制裁華為而導致的訂單下滑。

台積電將華為海思原本預訂的第四季晶片開放給其他客戶，料第四季7納米產能將維持滿載，5納米利用率亦維持高檔。

報道引述供應鏈消息，蘋果下半年iPhone 12相關晶片已在台積電投片，第四季將採購台積電5納米約12萬至13萬片產能，並有意再取得原本華為海思預訂的5納米產能。

此外，蘋果擬擴大iPhone 11及iPhone SE產能，搶攻華為手機市場，因此第四季追加7納米晶片7萬至8萬片。

高通第四季除原本為iPhone 12準備的5G數據機晶片及其他客戶5G手機晶片需求之外，再加上OPPO、Vivo等手機廠增加訂單，第四季追加約3.5萬至4萬片7納米訂單。

聯發科亦同樣受惠於手機廠增加訂單，第四季追加2萬至2.5萬片7納米訂單；AMD第四季追加1萬至1.5萬片7納米晶片。

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責任編輯：陳華