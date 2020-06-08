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【港股開市】恒指高開247點重上兩萬五　京東今日開始招股

股樓投資 09:50 2020/06/08

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恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平，為3月中以來高位，暫連升第6日。截至9時35分，恒指升幅大致保持，續在25000點整固。滙豐（00005）未受華為傳聞影響，升近1%重上40元樓上。

相關文章：【下周部署】美就業數據遠勝預期　恒指二萬五叫糊

焦點板塊科技股則有少少腳軟，ATM 3股中，阿里巴巴（09988）升0.5%；騰訊（00700）高開後現倒跌近1%，美團（09988）高開後亦倒跌0.6%。

網易（新上市編號：09999）最終發售價為每股123元，網易美股ADS周五股價急升，收報425.37美元（約3,309港元），大升5%。由於每1股網易ADS相等於25股港股，即股價已升至132.4港元，較招股定價123元有溢價7.6%，有望帶動股價周四上市表現。

相關文章：【網易IPO】美國ADS股價急升　網易定價123元散戶贏面高

另一隻重磅科技股京東（新上市編號：09618） 今日起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。網易表現亦有望增加投資者認購意欲。

撰文 : 投資組

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