【派錢1萬元】現金發放計劃6月21接受申請　最快7月8日收錢（附計劃重點）

▲ 「現金發放計劃」派錢1萬元6月21日登記，最快7月8日可收款。

政府向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，財政司司長陳茂波今日上午11時，聯同財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱、財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲及政府資訊科技總監林偉喬，就現金發放計劃舉行記者會。

陳茂波指，市民除了可透過本港21間銀行申請1萬元「現金發放計劃」，亦可於郵局登記。市民如於6月21日至6月底期間登記，政府將於7月8日起開始陸續發放款項。如在7月1日後經電子登記，約一星期可收到錢。他鼓勵市民使用電子形式登記，因其需時較短。

現金發放計劃重點

申請時間 ：6月21日至2021年12月31日

登記方式 ：21間銀行、郵局接受登記，設有電子和書面方式

收款時間

電子登記

6月21日至30日登記，最快7月8日收款

其餘時間登記，料須時1星期

書面登記

一般須時兩星期

發放現金行政費 ：上限5億元，較預算案所提的10億元為低

21間接受申請銀行名單

1.中國銀行（香港）

2.交通銀行（香港）

3.東亞銀行

4.中信銀行（國際）

5.中國建設銀行（亞洲）

6.集友銀行

7.創興銀行

8.花旗銀行（香港）

9.招商永隆銀行

10.大新銀行

11.星展銀行（香港）

12.富邦銀行

13.恒生銀行

14.香港上海匯豐銀行

15.中國工商銀行（亞洲）

16.南洋商業銀行

17.華僑永亨銀行

18.大眾銀行（香港）

19.上海商業銀行

20.渣打銀行（香港）

21.眾安銀行

以下為記者會內容文字直播：

【11：32】新來港人士如有經濟需要但不符合今次計劃要求，可透過關愛基金申請1萬元資助，申請會於9月開始。

【11：25】海外港人可透過銀行戶口網上登記，如他們沒有銀行戶口，可經香港郵政申請，但收取支票時要親身領取。

【11：20】會否再派錢？陳茂波指會動態評估，持開放態度。他又指，派錢只是其中一項紓困工作，政府已推出一連串措施，協助社會紓困。

【11：16】會被問到現金派發計劃資料會否保留用於下次可能再派錢時使用，陳茂波指已做好這方面工作，資料會保存，日後如政府有計劃再有東西要派發到市民手上時可再使用。

【11：13】計劃行政費要視乎多少市民採用電子登記；電子登記行政費較低，現時預期相關行政費不超過5億，較預期的10億元低。

【11：10】經電子登記最快收到錢，鼓勵市民經電子登記。

【11：09】書面登記將分三批，相關處理需時較久，一般而言登記後兩星期可收到錢。

【11：07】市民如於6月21日至6月底期間登記，政府將於7月8日起開始陸續發放款項。如在7月1日後經電子登記，約一星期可收到錢。

【11：06】申請人可經銀行戶口收取款項，或經郵局收取支票。

【11：03】財政司司長陳茂波指，籌備工作已大致完成，計劃會在6月21日開始登記，截至申請日期為明年12月31日。

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