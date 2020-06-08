英國擬加強「五眼聯盟」合作擺脫對中國依賴

英國《每日郵報》上周六（6日）報道， 約翰遜 在國家安全委員會（National Security Council）中表示，英國將設法擺脫對中國的依賴，加強與「五眼聯盟」（Five Eyes）合作，增加在科技等中國主導領域的投資，尤其在目前技術不足的5G領域上尋求「純西方化」（Western-only）。

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報道又引述接近 約翰遜的 消息稱，英國之所以在華為問題上面臨困境，就是因為在科技領域中失去了數十個項目的優勢，而西方國家之中，非只有英國面對這樣的情況，因此英國「單打獨鬥」並不現實的，希望能夠與盟友一起解決問題。 約翰遜 在會中稱要重置並改革與中國的關係，但也指不希望與中國建起一道「經濟牆」（economic wall）。

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近日因公開表態支持 港區國安法 而陷入輿論風波的匯豐銀行，主席杜嘉祺（Mark Tucker）據報亦曾與英國首相約翰遜（Boris Johnson）代表密談，提及華為問題。報道指，杜嘉祺曾表示如果英國政府禁止使用華為設備，匯控將遭到中國政府的報復。

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