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OPEC+同意延長減產至7月底　沙特大幅上調原油售價

環球政經 09:30 2020/06/08

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石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）周六 (6 日) 召開視像會議後，宣布同意將目前每日減產970萬桶的協議延長至7月底；任何未在5月和6月完全履行減產承諾的成員國，將在7月至9月期間額外減產以作彌補，油價連續第6周上漲。亞洲時段紐約期油升1.54%，報40.16美元；布蘭特期油升1.89%，報43.1美元。

相關文章：OPEC+擬延長減產1至2個月 傳接近達成共識

減產協議達成後，沙特國營石油公司沙特阿美提高對所有地區的原油售價。彭博報道，沙特在7月份原油對亞洲的出口增幅最大，沙特原油價格上調，補回該國早前與俄羅斯打起長達一個月的價格戰所造成的損失。亞洲是沙特最大的地區市場，佔石油銷量的一半以上，油價目前已從每桶5.6美元，提高至7.3美元。

有分析預測，隨著人們重返工作崗位，並從使用公共交通工具，改為增加使用汽車，以及邊境重新開放，8月石油產量可能會增加，創紀錄的減產將不再需要延長。

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