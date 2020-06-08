中美貿易岌岌可危？　大摩：特朗普不想第一階段協議破裂

中美關係日趨緊張，市場關注兩國第一階段貿易協議會否破裂。摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟學家認為，美國政府當務之急是要帶動經濟盡快復甦，不太可能打破協議。

摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya日前接受美國財經頻道《CNBC》節目訪問，表示以經濟的角度來看，只要兩國繼續執行第一階段貿易協議，且關稅戰沒有進一步升級，該行對全球經濟成長的預期將保持不變。他指，總統特朗普前專注於經濟，不會想打破第一階段協議，中美現階段亦不太可能重演貿易戰。

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另外，新加坡華僑銀行（OCBC）大中華區研究主管謝東明（Tommy Xie）認為，第一階段貿易協議的狀況，取決於特朗普是否願意讓中國有更多時間增購美國商品。相比起貿易協議簽署時，如今美中的摩擦不僅限於貿易，還包括科技、金融以及疫情的處理問題等，需要關注的層面更多。

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根據今年1月簽署的中美第一階段貿易協議，中國承諾在兩年內增購2千億美元的美國商品與服務，其中包括在2017年240億美元採購規模上，再增購至少125 億美元美國農產品，並於2021年進一步擴大；但受疫情因素影響，今年第一季中國的採購額僅達51億美元，遠落後於協議目標。

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